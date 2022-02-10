Брестская область в 2021 году на 17% нарастила экспорт в Россию

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область нарастила экспорт своих товаров в Россию в 2021 году на 17% по сравнению с 2020-м. Такая информация сегодня прозвучала во время встречи председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко с генеральным консулом России в Бресте Олегом Мурашевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Баланс у нас хороший. Цифры экспорта увеличились за год. В основном поставляем товары продовольственной группы, качество отменное. Некоторые наши предприятия уже стали мировыми брендами", - отметил Юрий Шулейко. По итогам 2021 года внешнеторговый оборот между Брестской областью и Россией составил почти $2,5 млрд. За год он вырос почти на 20%. Экспорт увеличился на 17% и приблизился к $2 млрд. Сальдо сложилось положительное.

Внешнеторговое сотрудничество Брестская область поддерживает с 77 регионами России. Наибольший товарооборот налажен с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Брянской, Ростовской, Свердловской, Ленинградской и Калужской областями, Краснодарским краем. Преимущественно брестчане поставляют молочную и мясную продукцию, рыбу, овощи и фрукты, газовые плиты, строительные материалы.

Губернатор заметил, что помимо агропромышленного комплекса в Брестской области широко представлены мебельные, швейные, машиностроительные предприятия, производители строительных материалов. Юрий Шулейко выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с российскими партнерами.

"Смотрю с оптимизмом на развитие наших межрегиональных связей. Тем более что потенциал Беларуси, ее предприятий достаточно высокий. Продукция, в том числе из Бреста, востребована во многих регионах России. Сотрудничество будет продолжаться. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы эти контакты были эффективными и плодотворными. Отмечу, что уже началась подготовка к Форуму регионов Беларуси и России, который планируется провести в июне этого года в Гродно", - сказал генеральный консул России в Бресте.

На встрече Юрий Шулейко и Олег Мурашев обсудили перспективы всестороннего развития межрегиональных связей, наметили планы для совместной работы.-0-

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