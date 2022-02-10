Шулейко рассказал о значимых культурных событиях года в Брестской области

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко сегодня на встрече с генеральным консулом России в Бресте Олегом Мурашевым рассказал о значимых культурных событиях, которые запланированы в этом году в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте в январе впервые провели зимний фестиваль-ярмарку "Берестейские сани". По задумке, в следующий раз он переедет в Барановичи, потом - в Пинск, а затем вернется в Брест. Также минувшей осенью в области заложили традицию празднования Дня народного единства. Первое такое мероприятие провели в Березе. В этом году праздник будет принимать Пинск.

Летом в Бресте планируют провести еще один новый фестиваль - моды и стиля. "Организаторы уже работают над подготовкой программы. Планируется пригласить для участия местных производителей, предприятия концерна "Беллегпром". Думаю, событие привлечет внимание. Постараемся сделать интересно", - сказал Юрий Шулейко.

Новым для области станет конкурс ландшафтного искусства "Город-сад". Его тоже примет Брест. Предварительно, конкурс пройдет по трем номинациям: "Выставка проектов и реализованных идей в ландшафтной архитектуре", "Зеленый город", "Фестиваль цветов". "Программа утверждена, есть финансирование. Приедут представители каждой области и Минска. Будут воплощать свои задумки в разных районах Бреста: в молодом районе, исторической части, парке", - рассказал об идее председатель облисполкома.

Олег Мурашев с дипломатической миссией находится в Бресте около двух с половиной месяцев. Вместе с жителями и гостями областного центра он мог оценить фестиваль "Берестейские сани", остался доволен увиденным. "Начал знакомиться с городом. Большое впечатление произвел краеведческий музей: шикарные экспозиции, насыщенная информативность экспонатов и залов. Я побывал в некоторых художественных галереях. Познакомился с несколькими художниками из Бреста. Увидел, что их творчество востребовано и за рубежом", - отметил генконсул.

Российский дипломат постепенно включается в культурную жизнь города. "Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал о знаковых проектах, которые помогают популяризировать Брест среди туристов. Один из них - фестиваль оркестров, который планируют провести в 2023 году. Идея очень хорошая. Я ее поддержал. Будем делать все возможное, чтобы как можно больше оркестров из России приехали в Брест и приняли участие в этом событии", - резюмировал Олег Мурашев.-0-