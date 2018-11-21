Брестская область в январе-сентябре нарастила экспорт в Польшу в полтора раза

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область в январе-сентябре текущего года увеличила экспортные поставки в Польшу в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши Артуром Михальским, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам девяти месяцев внешнеторговый оборот Брестской области и Польши составил более $260 млн. Нам есть над чем работать, хоть экспорт в этом году значительно увеличился: темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 150%. Наши производители готовы нарастить экспортные поставки на польский рынок по всем позициям: от ставших традиционными до новых видов товаров", - подчеркнул Анатолий Лис. В январе-сентябре предприятия Брестской области отгрузили в Польшу товаров на сумму $93,8 млн. В соседнюю страну экспортируются мебель, древесно-стружечные плиты, каменный уголь, свинец, щебень, топливная древесина, лесоматериалы, рапсовое масло, мононить, игрушки.

По словам Артура Михальского, польская сторона заинтересована в наращивании сотрудничества с регионами Беларуси в различных сферах. "Надо воспользоваться шансом, который дает наше соседство. В первую очередь важен экономический компонент, видим, что есть позитивные моменты. В ближайший понедельник в Варшаве пройдет заседание польско-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству. Это хорошая возможность посмотреть, в каких областях можно шире и глубже работать", - сказал посол.

На встрече также обсуждались вопросы налаживания более тесных связей в сферах образования, культуры, спорта. Особое внимание уделено развитию отношений в туристической отрасли. Председатель Брестского облисполкома отметил, что с начала 2018 года Брест и ближайшие к нему районы включены в зону безвизового режима. Граждане Польши активно пользуются возможностью побывать в белорусском приграничье. Они составляют 70% от общего числа безвизовых туристов, посетивших Брестский регион.

"Много вопросов стоит отработать по туризму. Это перспективное направление для сотрудничества. Взаимодействие должно быть обоюдным", - считает Анатолий Лис. Он добавил, что в Брестской области заинтересованы в привлечении туристов, проживающих не только в приграничных районах, но и других регионах Польши.

"Думаю, туристический интерес будет только расти. Многие в Польше еще не знают о возможности безвизового посещения Беларуси. Например, близится тысячелетие Бреста. История так сложилась, что у нас много общего в наследии. С этим интересно познакомиться", - сказал дипломат.-0-