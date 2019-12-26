Брестская область втрое увеличит расходы на продвижение региональных турпродуктов

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области расходы на продвижение туристического продукта в 2020 году увеличатся в три раза, сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов начальник главного финансового управления облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"С целью повышения узнаваемости нашей области в сфере туризма на реализацию мероприятий подпрограммы "Маркетинг туристических услуг" государственной программы "Беларусь гостеприимная" планируется направить Br453 тыс. Хотя эта сумма не очень большая, но с увеличением в три раза. Полагаю, что рациональное использование средств будет способствовать продвижению туристического продукта и увеличению вклада туризма в экономику области", - отметил Дмитрий Городецкий.

В Брестской области по итогам нынешнего года ожидают принять около 1 млн туристов (с учетом внутреннего туризма). Это на 20% больше по сравнению с 2018-м. В том числе с начала года регион посетили около 35 тыс. безвизовых путешественников. Их число выросло вдвое к аналогичному периоду прошлого года. Планируется, что в 2020 году экспорт туристических услуг вырастет более чем 14%.

Теме развития туризма, в частности, будет посвящен один из дней V Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2020", который пройдет в апреле. На международный туристический форум пригласят представителей зарубежных туристических компаний, региональных администраций, в первую очередь из Польши, Германии, Литвы, Латвии, России. Для участников форума планируется провести презентации туристической привлекательности городов и районов Брестской области, инвестиционных проектов в сфере туризма, организовать переговоры, серию воркшопов.

Сегодня на совместном заседании Брестского облисполкома и сессии областного Совета депутатов рассматривался прогноз социально-экономического развития и бюджет области на 2020 год.-0-