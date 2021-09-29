Брестская область заинтересована развивать межрегиональные отношения с Ираном

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область и Иран планируют разработать дорожную карту межрегионального сотрудничества. Об этом сегодня на встрече в Бресте договорились председатель облисполкома Юрий Шулейко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Саид Яри, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Шулейко подчеркнул, что Брестская область заинтересована в отношениях с Ираном. "У нас есть потенциал для сотрудничества. В Брестской области работают мощные заводы по переработке мяса, которые уже аттестованы на соответствие требованиям халяля. Если будут клиенты в Иране, готовы обсуждать вопросы по видам продукции, ценам и планам работы по логистике. Также нас интересует сбыт пиломатериалов, мебели, покупка хлопка и полуфабрикатов из овечьей шерсти. Мы производим много ягоды, которая не свойственна для иранского рынка, например, голубики. Можем экспортировать ее в охлажденном и замороженном виде", - перечислил несколько направлений для взаимодействия председатель Брестского облисполкома.

Саид Яри отметил, что также видит много возможностей для налаживания контактов. Среди основных направлений дипломат назвал поставку морепродуктов и рыбы, торговлю молочными продуктами, экспорт продукции деревообработки и туризм. Иранская сторона предлагает проработать вариант налаживания побратимских отношений между регионами.

"Мы изучали потенциал, возможности Брестской области. Есть соображения, что регион сможет начать сотрудничество с провинцией Зенджан. Это сельскохозяйственный и промышленный центр в Иране. Еще две провинции - Гилян и Хормозган - активно занимаются морепродуктами и рыболовством, - рассказал дипломат. - Все, что мы сегодня обсуждали на встрече, будем реализовывать. Надеемся, до конца этого года сможем завязать необходимые связи между нашими регионами".

Во время встречи стороны обсудили возможность проведения онлайн-переговоров между руководством регионов, а также деловыми кругами. Для поиска конкретных точек соприкосновения планируется разработать дорожную карту.-0-