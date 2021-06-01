Брестская областная больница будет сотрудничать с БрГТУ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная клиническая больница и Брестский государственный технический университет сегодня подписали договор о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БрГТУ.

Подписи под документом поставили ректор университета Александр Баханович и главный врач облбольницы Александр Карпицкий. Договор предусматривает сотрудничество в области организационно-методической и научно-практической работы. Речь идет о разработке и реализации совместных научно-исследовательских программ, проведении конференций и симпозиумов.

В частности, прорабатываются проекты в сфере телемедицины, а также применение искусственных нейронных сетей при прогнозировании эпилептической активности и ишемических атак. Одновременно больница и университет занимаются отбором инновационных и наукоемких проектов. В последующем они могут быть включены в региональную программу "Инновационное развитие Брестской области" на 2021-2025 годы.-0-