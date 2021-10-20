Брестская областная больница перепрофилировала семь отделений для лечения пациентов с COVID-19

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной клинической больнице перепрофилировали семь отделений для лечения больных коронавирусом, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Александр Карпицкий.

"Дополнительно к инфекционным отделениям, которые развернуты на 150 коек, открыли еще семь. Три из них так называемой первой линии, остальные - второй. То есть туда больные переводятся для окончательного выздоровления, которых еще нельзя отпустить из стационара. В целом у нас 402 койки открыты, из них 24 реанимационные", - рассказал Александр Карпицкий.

В областной больнице принимают пациентов из Бреста и окрестностей. Из отдаленных районов доставляют больных коронавирусом с осложнениями. "Много тяжелых пациентов, Реанимационные койки постоянно заняты. Кроме того, раньше были единицы детей с коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас постоянно находятся около 20 детей разного возраста", - обратил внимание главврач. Он добавил, что в четвертую волну значительно увеличилось число кислородозависимых пациентов.

Чтобы впрок обеспечить себя кислородом, областная больница реконструирует кислородный концентратор. Уже начаты работы по его расширению. "Финансирование из областного бюджета обеспечено. Хотим в этом году успеть, но не все зависит от нас. Строительные организации настроены все сделать оперативно, однако есть вопрос с газификатором. На его покупку очередь", - пояснил Александр Карпицкий. Ориентировочно оборудование поступит в декабре или январе.

Главный врач добавил, что Брестская областная больница продолжает оказывать экстренную и плановую помощь пациентам и с другими патологиями.-0-