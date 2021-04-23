Брестская таможня за I квартал увеличила отчисления в бюджет на 21%

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская таможня за первый квартал текущего года увеличила отчисления в бюджет на 21%, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский посетил Брестскую область, где встретился с личным составом пункта таможенного оформления "Брест-Северный", принял участие в заседании Брестской таможни по подведению итогов работы в первом квартале 2021 года, а также проинспектировал отдельные пункты пропуска на белорусско-польской и белорусско-украинской границах.

"В отчетном периоде Брестской таможней обеспечено поступление платежей в бюджет на 21% больше, чем в первом квартале 2020 года. Эта цифра составила Br205,5 млн", - отметили в ГТК.

По срокам выпуска товаров таможня выполнила прогнозные значения, а по отдельным категориям товаров и превысила. Так, 67% импортных товаров выпускались в течение одного часа, при прогнозном значении в 36%. А при установленном стратегией развития таможенных органов показателе выпуска 87% партий транзитных товаров за 10 минут, таможней достигнут показатель в 96%.

Фото ГТК

Владимир Орловский заслушал доклады руководства о результатах работы таможни, поставил задачи, в том числе касающиеся наполнения доходной части бюджета, безусловного обеспечения экономической безопасности страны, совершенствования информационных технологий, завершения инфраструктурных проектов для увеличения пропускной способности пунктов пропуска.

На встрече с личным составом ПТО "Брест-Северный" председатель ГТК ответил на интересующие вопросы, провел единый день информирования на тему "Сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне", что особо актуально в преддверии Дня Победы.

Руководитель белорусской таможни ознакомился с текущим состоянием дел и определил задачи служебной деятельности в пунктах пропуска "Козловичи" и "Мокраны".-0-