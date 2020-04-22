Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады сегодня организовали флешмоб в поддержку медицинских работников, передает корреспондент БЕЛТА.

На плац воинской части вышла практически вся бригада. Военнослужащие выстроились таким образом, чтобы с высоты читалась фраза #ДЗЯКУЙ ДОКТАР. Затем развернули и строевым шагом пронесли большое полотнище национального флага Беларуси. Все действо снимали на квадрокоптер. Затем видео смотировали, чтобы его медицинские работники смогли увидеть на YouTube.

"Мы решили поддержать всех медиков, которые борются с пандемией коронавируса в Беларуси и во всем мире. Для участия в флешмобе привлекли все подразделения бригады", - рассказал гвардии капитан Дмитрий Белецкий. По его словам, подготовка к мероприятию заняла совсем немного времени. Сначала мысли были отражены на бумаге: как будут располагаться личный состав, проводиться перестроение. После тренировки на плацу более 700 бойцов воплотили задуманное в жизнь.

Для 38-й бригады это не первый опыт проведения подобных мероприятий. Так, 2 августа 2019 года военнослужащие провели флешмоб в Брестской крепости, который приурочили к 1000-летию областного центра и Дню десантников и сил специальных операций.

В десантно-штурмовой бригаде отметили, что все военнослужащие здоровы. Занятия и мероприятия по боевой подготовке в части проходят по плану. При этом посещение бойцов и увольнения временно ограничены.-0-

Фото Вадима Якубёнка и Василия Пошелюка