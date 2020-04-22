ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 апреля 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:21 БРСМ проведет 24 апреля онлайн-квиз Общество
19:07 Центры допообразования помогают медикам в борьбе с COVID-19 и не теряют связи с воспитанниками Общество
18:57 БРСМ приглашает на онлайн-тренировку с акробатом Артуром Беляковым Регионы
18:50 Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков Регионы
18:30 ПРООН в этом году поможет восстановить два белорусских торфяника Общество
18:30 В Гомельской области засеяно более трети площадей овощных культур Регионы
18:15 Житель Пуховичского района незаконно продал более 20 л дезсредства Происшествия
18:04 Технопарк ГрГУ им.Янки Купалы расширяет производство средств индивидуальной защиты Технологии
18:02 Определен перечень инфекций, при работе с которыми предусмотрена ежемесячная надбавка Общество
18:01 Лесные пожары опустошают крупнейший национальный парк Польши В мире
18:00 Беларусь и Украина обсудили подготовку к Форуму регионов в Гродно Политика
17:48 Михневич: у Беларуси нет цели стать членом ЕС Политика
17:34 Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 апреля прямые телефонные линии Общество
17:30 Банк ВТБ (Беларусь) представил новый вклад в белорусских рублях "СуперСемь" Общество
17:11 МИД Германии анонсировал видеоконференцию в "нормандском формате" Политика
17:11 Житель Столинского района дважды попался на хищении из ящика для пожертвований Происшествия
17:10 В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино Общество
17:08 Бизнес Литвы возобновляет деятельность В мире
17:00 Юрлицам и ИП в некоторых случаях могут открывать банковские счета дистанционно Экономика
16:42 Пропавшего в Гродненском районе подростка нашли у знакомого Происшествия
16:40 Гостиничный комплекс для охотников и рыболовов будет создан в Миорском районе Регионы
16:39 В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для перевода домов на электроотопление Общество
16:36 В Национальном аэропорту Минск измерять температуру будет робот Технологии
16:34 2019 год стал самым жарким в истории Европы В мире
16:33 Акции ОАО "Паритетбанк" проданы частному зарубежному инвестору Экономика
16:23 В Беларуси растет доля безналичных платежей Экономика
16:23 Могилевские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 60 т фруктов Происшествия
16:06 Минский моторный завод в I квартале увеличил производство двигателей на 5,8% Регионы
16:00 Два выстрела дробью и один пулей - завершено расследование убийства в Докшицах Происшествия
16:00 Шадурский: на пути расширения отношений Беларуси с ЕС имеются серьезные резервы Общество
Все новости
Все новости
Регионы
22 апреля 2020, 18:50

Брестские десантники организовали флешмоб в поддержку медиков

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады сегодня организовали флешмоб в поддержку медицинских работников, передает корреспондент БЕЛТА.

На плац воинской части вышла практически вся бригада. Военнослужащие выстроились таким образом, чтобы с высоты читалась фраза #ДЗЯКУЙ ДОКТАР. Затем развернули и строевым шагом пронесли большое полотнище национального флага Беларуси. Все действо снимали на квадрокоптер. Затем видео смотировали, чтобы его медицинские работники смогли увидеть на YouTube.

"Мы решили поддержать всех медиков, которые борются с пандемией коронавируса в Беларуси и во всем мире. Для участия в флешмобе привлекли все подразделения бригады", - рассказал гвардии капитан Дмитрий Белецкий. По его словам, подготовка к мероприятию заняла совсем немного времени. Сначала мысли были отражены на бумаге: как будут располагаться личный состав, проводиться перестроение. После тренировки на плацу более 700 бойцов воплотили задуманное в жизнь.

Для 38-й бригады это не первый опыт проведения подобных мероприятий. Так, 2 августа 2019 года военнослужащие провели флешмоб в Брестской крепости, который приурочили к 1000-летию областного центра и Дню десантников и сил специальных операций.

В десантно-штурмовой бригаде отметили, что все военнослужащие здоровы. Занятия и мероприятия по боевой подготовке в части проходят по плану. При этом посещение бойцов и увольнения временно ограничены.-0-

Фото Вадима Якубёнка и Василия Пошелюка

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест вооруженные силы врачи
Новости рубрики Регионы
Артур Беляков. Фото из архива БРСМ приглашает на онлайн-тренировку с акробатом Артуром Беляковым
Посев лука. Фото из архива В Гомельской области засеяно более трети площадей овощных культур
Фото из архива Гостиничный комплекс для охотников и рыболовов будет создан в Миорском районе
Минский моторный завод. Фото из архива Минский моторный завод в I квартале увеличил производство двигателей на 5,8%
Владимир Караник. Фото из архива Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается
Во время акции Брест присоединился к акции "Во славу общей Победы"
Главное
Во время посещения "Все хотят укусить Беларусь" - Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом
Ситуация в кожевенной отрасли немного улучшилась, но эффективность работы пока низкая - Румас
В Беларуси выздоровели и выписаны 769 зараженных COVID-19
НББ примет допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор
Топ-новости
Минэкономики пояснило, почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда
Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования
Беларусь призвала ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу визового соглашения
В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино
Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище
Караник: позитивная тенденция по Витебску подтверждается
В Беларуси намерены удвоить вложения в модернизацию сетей для перевода домов на электроотопление
Определен перечень инфекций, при работе с которыми предусмотрена ежемесячная надбавка
В Беларуси предлагается создать кожевенный холдинг
Серия открыток БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник" теперь доступна в видеоформате
В лаборатории в Ратомке будут проводить тесты на COVID-19
Беларусь планирует упростить получение гражданства
Леонид Кучук стал главным тренером минского "Динамо"
В Национальном аэропорту Минск измерять температуру будет робот
Веб-приложение для волонтеров Красного Креста запущено в Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.