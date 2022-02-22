Брестские гандболисты проголосовали досрочно перед вылетом на матч в Венгрию

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Игроки Брестского гандбольного клуба "Мешков Брест" приняли участие в досрочном голосовании на референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

На участок для голосования №72, расположенный в СШ №1 Бреста, пришли 13 гандболистов - весь белорусский состав БГК имени А.П.Мешкова, за исключением одного заболевшего игрока. Сегодня команда улетает в Венгрию на ответственный матч в рамках Лиги чемпионов, и спортсмены не успеют проголосовать в основной день референдума.

"Мы - команда, и все такие мероприятия проводим организованно, вместе, - пояснил журналистам капитан Вячеслав Шумак. - На референдуме важен каждый голос. Считаю, что каждый белорус должен прийти и проголосовать, сделать свой выбор. Хочется, чтобы наша страна процветала, молодежь развивалась и, самое главное, наверное, (для меня, например, сейчас) - чтобы не было войны".

Вместе с подопечными пришел на участок для голосования и директор клуба Александр Межуев. В беседе с корреспондентом БЕЛТА он пояснил, что многие игроки живут в этом микрорайоне Бреста: одни - снимают квартиры, другие - построили свое жилье. "Никого убеждать или уговаривать в том, что нужно принять участие в голосовании, не пришлось - ребята у нас образованные, умные. Просто в связи с проведением игр чемпионата Лиги чемпионов тренировочный процесс сейчас не прерывается, и свободного времени у них практически нет", - заметил руководитель клуба.

Что касается перспектив референдума, то Александр Межуев уверен в гражданской зрелости белорусского общества: "У нас в Беларуси давно сложилось здоровое, образованное общество. Не нужно слушать крикунов, надо смотреть вперед и думать о будущем государства".

В Брестской области сегодня открылся 851 участок для досрочного голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. В списки для голосования внесены чуть более 974 тыс. человек. В день референдума, 27 февраля, откроются еще 32 участка, расположенных в больницах, санаториях, домах отдыха, профилакториях, других учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.-0-