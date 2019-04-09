Брестский филиал "Белпочты" начал акцию "Беларусь помнит"

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском филиале РУП "Белпочта" стартовала акция "Беларусь помнит". Об этом сообщила сегодня журналистам директор филиала Валентина Пух во время церемонии специального гашения почтовой продукции, посвященной 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этом году мы хотим сделать акцию на предприятии более масштабной. У нас впереди целый месяц. Будем собирать информацию о ветеранах - участниках войны нашей организации, родных и близких работников. Намерены привлечь к этой работе общественные организации - "Белую Русь", Белорусский союз женщин, БРСМ, профсоюзы. Думаю, что у нас получится оформить не менее 50 портретов, с которыми в День Победы коллектив пройдет в общей колонне в Брестскую крепость", - сказала директор филиала.
Старт акции на предприятии приурочили к церемонии специального гашения почтовой продукции, посвященной 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие состоялось в обновленном после реконструкции и ремонта отделении почтовой связи №20, куда пригласили ветеранов, представителей общественных организаций, депутатов. В честь юбилейной даты Министерство связи и информатизации в сотрудничестве с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны сегодня выпускает в обращение художественный маркированный конверт и почтовый блок марок тиражом 30 тыс. и 20 тыс. экземпляров соответственно.
"Марки и конверт специально выпустили за месяц до праздника Победы, чтобы был достаточный период времени для распространения этой продукции. Чтобы как можно больше людей смогли с ней ознакомиться, купить, подарить друг другу, направить ее своим знакомым в другие страны", - отметила Валентина Пух.
Директор Брестского филиала РУП "Белпочта" вместе с участником Великой Отечественной войны Константином Кругликовым и начальником отдела идеологической работы и по делам молодежи администрации Московского района Бреста Александром Золотухиным провели памятное гашение. После чего почтовую продукцию с художественным оттиском спецштемпеля могли приобрести все желающие.-0-
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