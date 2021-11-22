Брестский облисполком подарил военному комиссариату области Geely Atlas

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский облисполком подарил военному комиссариату области легковой автомобиль Geely Atlas для служебного пользования за успехи в учебном 2020/2021 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония передачи автомобиля состоялась на плацу военкомата, где собрался весь его личный состав. Юрий Шулейко поблагодарил военнослужащих и гражданских работников за вклад в обеспечение мирной и спокойной обстановки в регионе. "Эта работа позволила областному военкомату обеспечить качественный и своевременный призыв военнослужащих, занять первое место в республике по организации территориальной обороны. Она совершенствуется, и в связи с этим возрастают задачи и роль органов местного военного управления", - подчеркнул губернатор.

Юрий Шулейко вручил ключи от кроссовера военному комиссару Брестской области полковнику Олегу Коновалову. Военком отметил, что этот год выдался очень насыщенным для коллектива. Помимо плановых мероприятий была проверка боеспособности органов территориальной обороны, участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021". "Это потребовало от всех мастерства, профессионализма, самоотдачи. Достигнутые результаты говорят о слаженности нашего коллектива, который не только в территориальной обороне, но и в целом в вопросах мобилизации, учетно-призывной работы поработал на славу", - сказал военком.

По окончании церемонии Олег Коновалов опробовал ходовые качества подаренного Geely и остался доволен первой поездкой.-0-