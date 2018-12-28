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Брестский вуз принят в Ассоциацию технических университетов

Регионы 28.12.2018 | 08:18

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский государственный технический университет принят в Ассоциацию технических университетов при Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник международного отдела вуза Виталий Халецкий.

Такое решение по ходатайству ученого совета БрГТУ принято на заседании Совета ассоциации, который возглавляет ректор Бауманского университета профессор Анатолий Александров. Соответствующее свидетельство с регистрационным номером вручено представителям вуза. Участие в ассоциации бесплатное. Среди требований к членам организации - наличие у вуза государственной аккредитации и профильных факультетов, опыт в подготовке технических кадров.

"Членство в ассоциации - своеобразный показатель уровня университета. У БрГТУ более чем полувековая история подготовки инженерных кадров. Создана разветвленная система двусторонних договоров о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене с десятками вузов из более чем 20 стран, в том числе России, Украины, Польши, Германии, Китая, Казахстана, Литвы, Испании, Турции, Венгрии, Судана, Кыргызстана, Грузии, - отметил Виталий Халецкий. - В рамках ассоциации проводится много мероприятий: научные конференции, собрания ученых из партнерских вузов, международный обмен преподавателями и студентами. Это живая, действующая организация, членство в которой приносит значимые бонусы в виде возможности более широкого сотрудничества, общения с коллегами, публикации научных работ за рубежом".

Ассоциация технических университетов была учреждена в 1993 году по инициативе ведущих технических университетов России. Сейчас в организацию входит более 130 высших учебных заведений, в том числе из Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Украины. Так, кроме БрГТУ, Беларусь здесь представляют Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого и Гродненский государственный университет имени Я. Купалы. Ассоциация проводит активную политику, направленную на объединение усилий учебных заведений по развитию высшего инженерно-технического образования на основе прогрессивных педагогических идей, сочетания лучших традиций университетов и инженерной школы.

"Надеемся, что с помощью этой ассоциации мы сможем более плотно взаимодействовать с зарубежными университетами. Сейчас мировая экономика развивается на принципах глобализации, идут интеграционные процессы. Общие задачи решаются международными научными сетями. Университеты создают международные кластеры. БрГТУ, который позиционирует себя как учреждение, интегрированное в мировую образовательную среду, не намерен оставаться в стороне от современных процессов", - резюмировал первый проректор университета Александр Омельянюк.-0-

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