Брестское агентство по госрегистрации и земельному кадастру выпустило календарь к 75-летию Победы

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру выпустило в честь 75-летия Великой Победы памятный календарь на 2020 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор агентства Василий Холодцов.

Календарь "Помним наших героев!" посвящен защитникам Отечества - родственникам сотрудников агентства. На страницах календаря представлено около 40 фотографий участников Великой Отечественной войны. Дети, племянники, внуки и правнуки героев "сороковых-пороховых" не только сохранили их фотокарточки, но и скрупулезно исследовали боевой путь. На пожелтевших снимках красноармейцы и командиры взводов, партизаны и подпольщики, медсестры и работники тыла, летчики и артиллеристы, кавалеры орденов Славы и Красной Звезды, медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги". Кто-то пропал без вести, кто-то погиб в марте 1945-го, кто-то дошел до Берлина - за каждой фотокарточкой непростые судьбы, порой удивительные, невероятные истории.

Одну из таких историй рассказал директор агентства. Его дядя, Холодцов Иван Васильевич, познакомился в партизанском отряде с прикомандированной из Смоленщины медсестрой Надеждой Кузнецовой. Между молодыми людьми вспыхнула любовь. Когда немцы разбили отряд, кадровые военнослужащие вернулись к своим, перейдя линию фронта, а нескольких раненых местных парней отвезли по домам. "Кто-то выдал, и их всех немцы забрали и увели зимой прямо в нижнем белье неизвестно куда. Мать думала, что больше сына никогда не увидит. А Надежда дошла с боями до Германии, в концентрационном лагере нашла любимого и привезла его, больного, израненного, в родную деревню на Могилевщину", - поделился семейной историей Василий Холодцов.

Памятный календарь издан тиражом в 100 экземпляров. Еще больше информации представлено на сайте организации. Уже несколько лет там открыта так называемая лента памяти, которая и дала название календарю, - "Помним наших героев!". Здесь можно познакомиться с биографией участников войны, рассмотреть их награды и узнать, за какие подвиги они были их удостоены. Каждый год эта страничка сайта пополняется новыми именами.-0-

Фото Вадима Якубёнка