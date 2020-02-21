Брестское ГПЛХО в 2019 году вложило Br22 млн в модернизацию производств

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение в 2019 году вложило Br22 млн в модернизацию производств. Об этом сегодня сообщил журналистам директор ГПЛХО Алексей Прокопов перед коллегией объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области появятся два пеллетных завода. Первый запустят в мае в Пружанском районе, еще один будет создан в Ганцевичском районе. "Что касается переработки лесоматериалов, то к развитию этих производств относимся осторожно. Ставим задачи не по увеличению объемов, а по модернизации и углублению переработки: сушка пиломатериалов, их обработка, изготовление погонажных и других изделий", - подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

В частности, в регионе в прошлом году введены новые линии лесопиления в Ганцевичском и Столинском лесхозах. В Дрогичинском модернизировали лесопильное оборудование, в Брестском установили новый многопильный станок. Для Лунинецкого и Пружанского лесхозов закуплены рубильные машины. В нынешнем году объемы инвестирования в модернизацию увеличатся. Среди знаковых объектов - строительство и оборудование четырех сушильных комплексов, установка линии лесопиления в Барановичском лесхозе. Также средства будут направлены на приобретение техники для заготовки и вывозки древесины.

"В плане экономики 2019 год сложился неплохо. Мы выполнили все показатели социально-экономического развития. Прирост выручки к 2018 году составил 21%. Достигли этого благодаря тому, что вложили значительные средства в перевооружение - Br22 млн, - отметил Алексей Прокопов. - В этом году планируем увеличить выручку на 5%. Думаю, она может быть и выше. По итогам января рост 7%".

На сегодняшней коллегии Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения подводят итоги деятельности в 2019 году и определяются задачи на 2020-й.-0-