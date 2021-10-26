БРСМ Минска благоустроит парк 50-летия Великого Октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ столицы продолжает активное участие в осеннем месячнике: 27 октября молодежь города благоустроит парк 50-летия Великого Октября, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации БРСМ.
"В 2022 году стадион "Трактор" планируется объявить молодежной стройкой столицы. Столичная молодежь выступила с инициативой благоустроить прилегающую парковую зону", - пояснили в организации.
Масштабные субботники объединят около 150 активистов БРСМ. При благоприятных погодных условиях молодежь уберет опавшую листву, соберет ветки и проведет подготовительные работы в парке перед зимой.
"БРСМ столицы стремится к сохранению чистоты и ухоженности своего города, а в особенности тех мест, где могут насладиться отдыхом на природе минчане и гости столицы. В последние месяцы участвуем в благоустройстве многих объектов: лесопарк Медвежино, МКАД, скверы, парки и аллеи каждого района", - добавили в городской организации.-0-