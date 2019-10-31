БРСМ проведет в Минске волонтерские интенсивы для работы с маломобильными избирателями

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающие интенсивы для работы с маломобильными избирателями на участках во время выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва будут проведены для 370 волонтеров. 1 ноября тренинги пройдут в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

Союз молодежи инициировал проведение в областных центрах единого дня волонтеров. "В практических тренингах и мастер-классах по безопасному сопровождению людей, передвигающихся на инвалидных колясках, по этике общения с гражданами, имеющими нарушения слуха и инвалидами по зрению, а также другими категориями приняли участие 270 координаторов волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" из всех регионов страны. Практическую пользу мероприятий принесла консолидация усилий союза молодежи с общественными объединениями: Белорусским обществом инвалидов, Белорусским товариществом инвалидов по зрению, Белорусским обществом глухих, советами ветеранов и социальными службами", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, такое партнерство позволило на практических примерах сделать обучающие тренинги доступными. "Ребята узнали много нюансов в работе с маломобильными избирателями. И теперь уже в качестве тренеров они проведут у себя в районах подобные семинары с мастер-классами", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Обучающие мероприятия пройдут и в Минске 1 ноября. Они состоятся в локации будущих избирательных участков, расположенных на территории столичной средней школы №1. Минская городская организация БРСМ пригласила на тренинг более 100 представителей движения "Доброе сердце". Это студенческая молодежь. К слову, помимо общей единой программы молодым людям будут предложены практические мероприятия по основам оказания первой медицинской помощи.

БРСМ традиционно принимает участие в электоральных процессах. Нынешняя парламентская кампания не стала исключением. В окружные избирательные комиссии включены 93 представителя союза молодежи, в территориальные - 6, участковые - 3,8 тыс. В команду национальных наблюдателей БРСМ выдвинул своих представителей. Из них 2041 активист союза молодежи уже аккредитован в качестве наблюдателей избирательными комиссиями разных уровней.

Союз молодежи готовит и планирует направить на избирательные участки в дни голосования около 3 тыс. опытных, подготовленных и мотивированных молодых людей. На депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют десять представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Они прошли процедуру регистрации кандидатами через сбор подписей, выдвижение от трудовых коллективов и политических партий.-0-