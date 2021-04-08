БРСМ проведет в Новополоцке обучающий семинар для руководителей трудовых проектов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ проведет 9-11 апреля на базе Полоцкого государственного университета республиканский обучающий семинар "Школа подготовки руководителей трудовых проектов", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"В подготовительном к третьему трудовому семестру 2021 года мероприятии примут участие 65 человек. Это командиры и комиссары студенческих отрядов, которых мы планируем задействовать в качестве руководителей республиканских и международных трудовых проектов, а также в работе штабов областных и региональных молодежных строек. Программой семинара предусмотрено обучение их основам законодательства о труде, охране труда, инструктажам по предстоящей деятельности, медицинскому обеспечению студотрядов, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Предполагается рассмотреть основы законодательства по внешней трудовой миграции. Речь идет о направлении студенческих отрядов для работы за пределы страны. Кроме того, для ребят подготовлено большое количество тренингов", - рассказал Александр Прохоров.

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, город Новополоцк для проведения республиканского студотрядовского слета-форума был выбран не случайно. "В целом - это город всесоюзной ударной комсомольской стройки. В свое время молодые люди со всех уголков Советского Союза трудились на возведении нефтеперерабатывающего завода, а потом и на строительстве самого города. Поэтому старт мероприятиям мы дадим у памятника "Первая палатка", а затем посетим Музей истории и культуры города Новополоцка, - отметил Александр Прохоров. - Вместе с тем стоит отметить и современных бойцов строительных СО. За последние шесть лет пять раз переходящее знамя лучшему студотряду завоевывали и удерживали именно студенческие отряды ПГУ".

Кроме того, молодежное мероприятие станет также площадкой подготовки белорусской студотрядовской команды, сформированной БРСМ, для участия с 20 по 23 апреля в I Международном строительном чемпионате, который пройдет в Сочи. "Наша команда с нетерпением ждет этого мероприятия международного уровня, серьезно готовится достойно представить белорусские студенческие отряды и нашу страну на международной арене. Основной этап подготовки сводного строительного студенческого отряда пройдет во время семинара как на базе ПГУ, так и на крупных предприятиях города - ОАО "Нефтезаводмонтаж" и филиале "Новополоцкжелезобетон" открытого акционерного общества "Кричевцементношифер". Стажировка включает теоретические и практические занятия в лабораториях. Участники команды на практике закрепят теоретические знания по созданию малых архитектурных форм, вязке арматуры, установке опалубки, монтажу технологических трубопроводов", - дополнил второй секретарь ЦК БРСМ.

Студотрядовское движение является одним из ведущих направлений деятельности БРСМ. В третьем трудовом семестре 2021 года РШСО планирует реализовать четыре крупных производственных и международных проекта: всебелорусская молодежная стройка "Город молодости", "Атлант 2021", "Орленок" в детском оздоровительном лагере "Комсомольский" на базе Всероссийского центра "Орленок" совместно с Российскими студенческими отрядами, а также строительство магистрали М1 (Беларусь) совместно с Мобильными кадрами России. С 3 марта в учреждениях образования реализуется промопроект РШСО "Выбираем студотряд!". За это время для работы в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре 2021 года записалось рекордное число молодых людей - 10 тыс. человек.-0-