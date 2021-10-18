БРСМ в Витебской области возобновил горячие линии помощи одиноким и пожилым людям

18 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная организация БРСМ возобновляет горячие линии для помощи одиноко проживающим и пожилым людям, сообщили БЕЛТА в региональном отделении общественной организации.

Звонки будут принимать с 8.00 до 17.00 по телефону 8 (0212) 66-20-71. Обратиться также можно и в территориальные комитеты БРСМ. Волонтеры движения "Доброе Cердце" продолжают работу по оказанию помощи в доставке продуктов питания, лекарств, а также товаров первой необходимости одиноко проживающим и пожилым людям. Молодые люди имеют специальные бейджи, они обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а перед выходом обязательно проходят проверку состояния здоровья и обязательный инструктаж по работе с людьми в условиях пандемии. Передавать лекарства, продукты питания и товары первой необходимости волонтеры стараются бесконтактным способом.

"Не прекращается работа горячей линии в каждом территориальном комитете БРСМ для информационной помощи одиноко проживающим и пожилым людям. Если линия в определенном городе будет долго занята, то все нуждающиеся в помощи смогут обратиться по телефону областной, и наши волонтеры оперативно передадут информацию в территориальный комитет", - добавил первый секретарь Витебского обкома БРСМ Владимир Бабичев.-0-