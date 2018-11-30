БСК-проездные нового образца с символикой II Европейских игр выпустили в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесконтактные смарт-карты на общественный транспорт нового образца с логотипом II Европейских игр ввели в обращение в Минске. Новые проездные уже поступили в продажу. Такая информация размещена на сайте предприятия "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

На карты кроме символики II Европейских игр нанесены наименование "Праязны дакумент", изображения городских достопримечательностей, логотип "Минсктранса", картинки, обозначающие шесть видов пассажирского транспорта.

На оборотной стороне указана залоговая стоимость. Она увеличилась до Br2,88. "Цену формирует предприятие-изготовитель, изменен дизайн карты. Одновременно в обращении также находятся БСК предшествующих образцов залоговой стоимостью Br1,2, Br1,8, Br2,4 и Br2,64. После окончания срока действия проездного пользователь может вернуть эту сумму", - пояснила заместитель генерального директора предприятия Ирина Якубовская.-0-