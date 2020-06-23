Будущие военные летчики начали подготовку в Могилеве

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Летная практика началась у курсантов второго курса авиационного факультета Военной академии. Она проходит в Могилевском аэроклубе ДОСААФ имени А.М. Кулагина на учебных самолетах ЯК-52, передает корреспондент БЕЛТА.

"Курсанты отрабатывают технику пилотирования и навигации. На этом этапе они осваивают самолет. Потому что одно из самых важных качеств летчика - уверенность в своих действиях. Иногда там, в воздухе, нужно принимать единственно правильное решение за доли секунды", - рассказал старший преподаватель кафедры летной подготовки и боевого применения авиационного факультета Военной академии Юрий Сушкин.

Каждый элемент, который выполняют будущие летчики, оценивается по пятибалльной системе: как взлетел, убрал шасси, набрал высоту, вошел в зону. Важно, что в белорусской авиационной школе отдельно оценивается каждый элемент полета. "Потом все оценки суммируются и ставится общая оценка. И так за каждый полет. После приземления анализируется каждый элемент, особенно если где-то была допущена ошибка. Если проговаривать вслух каждую мелочь, то есть шанс, что у новичков это отложится в памяти и в будущем он не допустит подобной ошибки", - рассказал старший преподаватель.

По словам Юрия Сушкина, военные летчики учатся на протяжении всей жизни. "В первую очередь летчики военной авиации учатся выполнять задачи боевой подготовки. Это требует точности, уверенности и умения быстро реагировать на любую ситуацию. Небо - это своего рода романтика: опасная и притягивающая. И только точность и отточенность каждого действия обеспечивают безопасность пилота и тех, кто может находиться на борту".

Как рассказал начальник Могилевского аэроклуба Иван Касим, первый раз курсанты поднимаются в небо с инструктором. Потом они самостоятельно выполняют нормативы и получают оценки.

Второкурсники Военной академии каждый год приезжают в Могилев на практику. Курсанты постарше проходят подготовку в Лиде - там ребята осваивают боевые самолеты.-0-