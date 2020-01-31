Быть первым - большая ответственность: Турчин поздравил Несвижский район с 80-летием

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несвижский район - один из ведущих аграрных центров Беларуси, пример для других районов страны. Высокая оценка - это не только признание заслуг, но и высокая ответственность. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на торжественном мероприятии по случаю 80-летия Несвижского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несвижский район прочно удерживает позиции одного из ведущих аграрных центров Беларуси. Вас ставят в пример, на вас равняются другие районы. Это не только признание ваших заслуг, но и высокая ответственность. Трудно стать первым, но еще труднее сохранять это лидерство. Перед областью, а значит, и перед Несвижским районом стоят масштабные задачи. Необходимо внедрять современные технологии и производить востребованную продукцию, наращивать экспорт и привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать рабочие места. Одним словом, делать все для улучшения благосостояния граждан, укрепления экономики страны, ее суверенитета и независимости", - сказал Александр Турчин.

В этой работе район не останется один - облисполком будет помогать, добавил губернатор. "И эту поддержку вы уже ощутили: сегодня в Несвиже начато строительство детского сада. В планах на следующий год - современная поликлиника", - уточнил он.

В Несвиже с началом строительства детского сада заложили капсулу времени Главный посыл письма - любить и беречь родной город и район, умножать традиции прошлых поколений.

Руководитель региона подчеркнул, что главное богатство любого государства, области или района - это его люди. "Сегодня здесь собрались лучшие представители Несвижского края: простые труженики и руководители, люди разных возрастов и профессий. Но главное, что вас объединяет, - это искренняя любовь к родной земле. Ваше трудолюбие, неравнодушное и честное отношение к делу вносят весомый вклад в развитие страны. Убежден, что общими усилиями все задачи будут успешно решены, а значит, родная Минщина может с уверенностью смотреть в будущее", - заключил председатель облисполкома.

Председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский добавил, что району действительно есть чем гордиться. "Стабильно работает сельскохозяйственная отрасль, в ушедшем году аграрии смогли вырастить один из самых весомых за историю района каравай - при урожайности 54,8 ц/га намолочена 121 тыс. т зерна. В молочном животноводстве перешагнули планку в 7,8 т молока на корову. Продукция промышленных предприятий востребована на внутреннем рынке, в странах дальнего и ближнего зарубежья. Интенсивно ведется строительство промышленных и сельскохозяйственных объектов, зданий социальной сферы. Ежегодно сдаются в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья, и минувший год не стал исключением - введен 50-квартирный жилой дом. Есть успехи в развитии транспорта, торговли, общественного питания, частного бизнеса. В целом район из года в год преображается и становится все более привлекательным для жизни", - сказал Александр Ломский.

Праздничное мероприятие по случаю юбилея района состоялось в районном центре культуры. Жителям региона, внесшим особый вклад в его развитие, вручили благодарности. На сцене выступили танцевальные коллективы "Оникс" и "Аксаміт", образцовый ансамбль гармонистов "Оношковские музыки", народный инструментальный ансамбль "Несвижские ложкари", народный ансамбль песни "Забава".-0-