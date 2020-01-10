Бывшая фильмобаза в Бресте продана за Br191 тыс.

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывшая фильмобаза в Бресте продана сегодня на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

Старт торгового года оказался успешным для "Брестоблимущества". На первых электронных торгах продан комплекс строений, расположенных по ул. Зубачева в областном центре. Объект выставлялся с понижением цены на 50% за Br182,2 тыс. и был продан единственному участнику торгов за эту сумму, увеличенную на 5%. Новым собственником бывшей фильмобазы стала коммерческая организация, ведущая бизнес в Бресте.

Фильмобаза была построена в 1960 году. В состав комплекса, который занимает почти 0,5 га земельного участка, входят двухэтажное кирпичное здание, пристройки, гаражи, инженерные коммуникации. Часть строений сдана в аренду, остальные не используются. В свое время база принадлежала областному киновидеопрокату, затем была передана в городскую коммунальную собственность. Покупатель взял на себя обязательства использовать комплекс в дальнейшем как объект административно-офисного, туристического, культурного назначения. Вполне вероятно, на этом месте в скором времени появится информационный центр, мини-гостиница или другие объекты.

"Брестоблимущество" уже выставило на продажу 26 объектов недвижимости в январе и два - в феврале. Большинство лотов предлагаются с понижением цены от 20% до 80%. Ближайший аукцион состоится 14 января. В частности, у потенциальных покупателей есть возможность приобрести за половину стоимости от начальной цены здание комплексного приемного пункта в агрогородке Ольшаны Столинского района, баню в Ивацевичском районе и комплекс зданий и сооружений бывшей военной базы в Пружанском районе.-0-