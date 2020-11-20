Бывший цех БЭМЗ реконструируют под нужды Брестского технопарка

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте начали реконструировать бывший цех электромеханического завода. В обновленном здании появятся помещения Брестского научно-технологического парка и его резидентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка Дмитрий Макарук.

Строительные работы на объекте начались в ноябре. Проект позволит вдвое увеличить полезные площади здания - до 20 тыс. кв.м. Поскольку в бывших производственных помещениях высота потолков достигает 7,2 м, при реконструкции каждый из четырех существующих этажей будет разделен надвое. Таким образом расстояние от пола до потолка сократится до 3,6 м. Дополнительные перекрытия между этажами планируется сделать до конца года. Первые три этажа намечено сдать в эксплуатацию в 2021 году.

В этот проект технопарк заложил концепцию SmartGreen, объединяющую умные и экотехнологии. "Решили применить инновационные решения. Например, использовать воздушное отопление и кондиционирование. В планах - внедрить систему доступа на основании NFC-меток в помещения, к сервисам, оборудованию и приложениям технопарка", - рассказал Дмитрий Макарук.

По задумке, на нижних этажах обновленного здания будут производства. Верхние уровни отдадут под офисы, сервисные помещения, центр коллективного пользования, коворкинг, конференц-залы, места общего пользования.

Финансируется проект за счет республиканского и областного инновационных фондов, фонда инновационного развития технопарка. Также привлечены средства международной технической помощи для приобретения высокотехнологичного оборудования - пятикоординатных станков с роботами-манипуляторами.

В Брестском научно-технологическом парке зарегистрированы 69 резидентов. Они заняты в сферах IT, проектирования, машиностроения, мусоропереработки, образования, медицины и других.-0-