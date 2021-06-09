Бывшую графскую конюшню середины XIX века в Глубокском районе выкупил минчанин под жилье

9 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей графской конюшни середины XIX века в Глубокском районе выкупил житель Минска за Br30 по результатам аукциона комитета "Витебскоблимущество", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Кирпичное одноэтажное строение площадью 333,4 кв.м имеет статус историко-культурной ценности и расположено на территории бывшего усадебного комплекса графа Молле в деревне Залесье. До недавнего времени оно использовалось по прямому назначению местным сельхозпредприятием, а позже передано в районное УП ЖКХ.

Объект выставлялся на торги 5 раз, в том числе дважды за базовую величину (Br29). Новому собственнику здания также передан в аренду на 40 лет земельный участок площадью почти 2 га. По условиям продажи покупатель должен провести реконструкцию постройки в течение 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи недвижимости.

Здание конюшни остается единственной сохранившейся хозяйственной постройкой усадьбы. Рядом выступает фундамент усадебного дома, разрушенного в 80-е годы прошлого столетия. Наряду с историко-культурной значимостью дополнительную привлекательность строению придает место его расположения: между двух озер Муромщина и Белое в непосредственной близости от графского парка площадью около 8 га, в котором сохранились редкие виды растений.

Памятник архитектуры включен в базу данных по объектам историко-культурного наследия, расположенным в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов. Информационный продукт подготовлен комитетом "Витебскоблимущество" совместно с управлением культуры облисполкома и на данный момент включает 16 зданий, усадебных комплексов и культовых сооружений в основном XVIII - XIX веков постройки. Они не используются собственниками или балансодержателями. Способы вовлечения исторической недвижимости в оборот могут быть разными: продажа в собственность, аренда или передача в безвозмездное пользование под реализацию инвестпроекта.

Из этой базы в ближайшее время планируется выставить повторно на торги комплекс бывшего монастыря кармелитов (1735 год) в Глубоком, а также бывшую почтовую станцию (конец 1840-х годов) в деревне Погребенка Сенненского района.

Всего с начала года комитет "Витебскоблимущество" организовал 230 аукционов, из которых каждый пятый оказался результативным. Продано 44 объекта на общую сумму почти Br1,6 млн.-0-