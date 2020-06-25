БЖД назначила дополнительные поезда для гостей праздника "Купалье" в Александрии

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда 11 и 12 июля для доставки гостей и участников республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Приехать на праздник "Купалье" в агрогородок Александрия на границе Могилевской и Витебской областей по железной дороге 11 и 12 июля можно регулярными поездами региональных и межрегиональных линий из Могилева, Орши, Гомеля, Витебска, Кричева и Полоцка, которые делают остановку на станции Копысь.

График движения дополнительных поездов составлен с учетом времени начала и окончания концертной программы. Так, 11 июля в дополнение к действующему расписанию назначены поезда сообщением Могилев - Копысь - Могилев и Орша - Копысь - Орша, 12 июля - сообщением Копысь - Могилев и Копысь - Орша.

Приобрести проездные документы можно на официальном сайте БЖД в разделе "Услуги пассажирам" (pass.rw.by), с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах. Предварительная продажа билетов на поезда региональных линий экономкласса открывается за 10 суток до отправления поезда.

В целях профилактики распространения вирусных инфекций Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам в поездах соблюдать масочный режим и пользоваться дезинфицирующими средствами.

Информацию о расписании, остановках и стоимости проезда желающие посетить праздник "Купалье" могут получить на сайте БЖД, в билетных кассах, а также по телефону 105.-0-