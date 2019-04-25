БЖД планирует завершить электрификацию участка Жлобин-Калинковичи в 2020 году

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрификацию участка Жлобин - Калинковичи Белорусская железная дорога планирует завершить к ноябрю 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Работы по электрификации участка Жлобин - Калинковичи протяженностью 141 км начаты в 2018 году, завершить их планируется к ноябрю 2020 года. В итоге протяженность электрифицированных участков дороги составит 25%", - сказали в БЖД.

Сегодня в рамках участия в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", который проходит в Пекине, Белорусская железная дорога и Экспортно-импортный банк Китая подписали кредитное соглашение на 65,7 млн евро. Эти средства будут направлены на финансирование проекта "Электрификация участков Гомель - Жлобин - Осиповичи и Жлобин - Калинковичи 3-я очередь. Участок Жлобин - Калинковичи".

В целом благодаря инвестициям в инфраструктуру активно продолжается работа по электрификации новых участков железнодорожных линий. За последние годы на белорусской магистрали протяженность электрифицированных участков увеличилась на 277 км и сегодня составляет 1228 км, или 22,5% от общей протяженности ж/д линий. Электрифицированы участки Гомель - Жлобин - Осиповичи, Молодечно - Гудогай - госграница с Литвой. В планах БЖД ежегодно электрифицировать порядка 60 км.

К 2030 году Белорусская железная дорога планирует полностью электрифицировать основные грузонапряженные участки, чтобы максимально использовать экономическую эффективность перевозки грузов и пассажиров на электровозной тяге.

Как сообщается, начальник БЖД Владимир Морозов сегодня также принял участие в подфоруме "Сотрудничество в инфраструктуре" и провел встречу с руководством Китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC), CRRC Датунской электровозостроительной компании по вопросам дальнейшего обновления подвижного состава. В настоящее время на белорусской магистрали курсируют 30 грузовых электровозов серии БКГ китайского производства.-0-