БЖД предупреждает о задержке трех электричек в Минском районе

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает о задержке движения трех электричек в Минском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Сегодня в 13.10 на станции Беларусь (Минский район) при проведении плановых ремонтных работ была повреждена опора контактной сети, в результате чего произошло отключение напряжения. Это повлекло за собой нарушения в графике движения поездов на электротяге.

По предварительным данным, задержка в движении трех поездов региональных линий эконом-класса составит около 40 минут.

Сейчас проводятся работы по оперативному восстановлению электроснабжения. БЖД принимает необходимые меры по организации перевозок пассажиров на участке Минск-Молодечно.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-