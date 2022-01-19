БЖД улучшает условия проезда в сообщении Минск-Брест

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога улучшает условия проезда в сообщении Минск - Брест. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 февраля в сообщении Минск - Брест вместо поезда межрегиональных линий экономкласса №608/607 будет курсировать поезд межрегиональных линий бизнес-класса №733/734, обслуживаемый новыми электропоездами ЭПМ в пятивагонном исполнении", - говорится в сообщении БЖД.

Поезд №733 будет отправляться из Минска в 17.30 и прибывать в Брест в 21.06. В обратном направлении поезд №734 отправится из города над Бугом в 6.34, чтобы доставить пассажиров в столицу в 10.23. Данные поезда будут в пути меньше на 47 и 39 минут соответственно.

Как отметили в БЖД, пятивагонные электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ производства компании ЗАО "Штадлер Минск" соответствуют современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров, имеют высокую плавность хода. В поезде предусмотрено 262 места для сидения 1 и 2 класса, места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Пятивагонные электропоезда ЭПМ оборудованы кондиционерами с интегрированным бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха.

"Для удовлетворения существующего спроса на перевозки на данном маршруте организовано курсирование электропоездов ЭПМ сдвоенным составом - по пятницам и воскресеньям из Минска в Брест, по субботам и понедельникам из Бреста в Минск - это увеличивает вместимость до 542 посадочных мест", - добавили в пресс-центре.

Продажа билетов на новый поезд межрегиональных линий бизнес-класса №733/734 Минск - Брест уже открыта. Актуальную информацию о графике движения, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.-0-