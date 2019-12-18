БЖД вручила новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской железной дороги во время акции "Наши дети" встретилось с учащимися Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Железнодорожники поздравили ребят с наступающим Новым годом, а Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки. Творческие коллективы столичного Дворца культуры и спорта железнодорожников подарили воспитанникам праздничную программу. Перед ребятами выступили участники заслуженных любительских коллективов: ансамбль эстрадного танца "Озорные огоньки" и цирковая студии "Белая Русь". А воспитанники школы-интерната презентовали железнодорожникам новогоднюю композицию, сделанную своими руками.

Это уже шестой год, когда управление магистрали в преддверии Нового года встречается с воспитанниками Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната и дарит им подарки. Также в этом году по ходатайству БЖД решение об оказании спонсорской помощи ребятам приняла "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА), в состав которой входят железнодорожные администрации России, Казахстана и Беларуси с долей участия по 33,33%. ОТЛК ЕРА выделит 500 тыс. российских рублей для укрепления материально-технической базы учреждения.

В пресс-центре отметили, что железнодорожники ежегодно в дни новогодних праздников посещают подшефные учреждения, оказывают им помощь, организовывают концертные программы. В этом году за время акции "Наши дети" планируют посетить различные учреждения во всех регионах Беларуси: детские дома, школы, социально-педагогические центры, многодетные и малообеспеченные семьи и оказать материальную помощь более 2,5 тыс. детей.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравят ребят с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, помогут в решении проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения.-0-