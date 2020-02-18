Чартерные рейсы в сезон отпусков свяжут Брест с курортами пяти стран

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Чартерные рейсы из аэропорта Брест в этом году будут летать на морские курорты пяти стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестского филиала ГП "Белаэронавигация" Александр Докучиц.

Чартеры в Египет из брестского аэропорта летают круглогодично. Шесть раз в месяц самолеты отправляются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако с апреля частота полетов на эти курорты увеличится вдвое. Программа туров рассчитана на семь и 11 ночей. С мая авиасообщение свяжет Брест с тунисской Энфидой и турецкой Антальей. На средиземноморское побережье Турции полеты продлятся до середины сентября, на африканский континент - до конца первого месяца осени. Кроме того, с июня по сентябрь будет возможность улететь из Бреста на отдых в болгарский Бургас и черногорский Тиват.

"Программа сезона еще формируется. Идет процесс согласования полетов по всем направлениям", - отметил Александр Докучиц.

В брестском аэропорту продолжается реконструкция. Специалисты заканчивают монтаж новой светосигнальной системы на взлетно-посадочной полосе, перроне. В марте планируется ввод в эксплуатацию. Прорабатываются возможности дальнейшего обновления оборудования и систем воздушной гавани.

Аэропорт Брест может принимать воздушные суда максимальной взлетной массой 191 т и размахом крыльев до 51,9 м. Его проектная пропускная способность составляет 400 пассажиров в час. На территории аэропорта находятся камеры хранения, медпункт, кафе, гостиница на 49 мест с автостоянкой.-0-