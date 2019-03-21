Частный мясокомбинат под Минском недоплатил более Br200 тыс. налогов

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие по переработке мяса и изготовлению мясной продукции в Минском районе недоплатило в бюджет более Br200 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Факты выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Так, в бухгалтерский учет мясокомбината помещались фиктивные сведения о приобретении оборудования для переработки и производства колбас, которое на самом деле было закуплено за наличный расчет еще шесть лет назад и незаконно ввезено в Беларусь из России. Документы оформлялись от имени лжеструктур, стоимость оказалась завышенной.

"Искажение реального размера понесенных мясокомбинатом затрат на приобретение оборудования привело к неуплате в бюджет свыше Br200 тыс. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителя коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК", - рассказали в КГК.

Для возмещения причиненного государству ущерба на имущество фигуранта наложен арест.-0-