Частный сектор Гомеля до конца 2020 года обеспечат контейнерами для раздельного сбора мусора

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле планируют до конца 2020 года обеспечить весь сектор индивидуальной жилой застройки контейнерами для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Гомельского горисполкома Павел Млынарчик на заседании, передает корреспондент БЕЛТА.

Для этого необходимо около 54 тыс. контейнеров. Предусматривается, что до конца апреля 2020 года контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов будут предоставлены жителям индивидуальной застройки по улицам Ильича, Зайцева, Пролетарской, Комиссарова, Луначарского, Бочкина и Советской. К завершению 2020 года - всего частного сектора.

До конца 2019 года КУП "Спецкоммунтранс" по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" за средства Оператора вторичных материальных ресурсов планирует закупить более 2,1 тыс. контейнеров. По сложившейся практике такие контейнеры предоставляются жителям индивидуальной застройки в безвозмездное пользование под ответственное хранение.

Многоэтажные массивы областного центра укомплектованы контейнерами на 100%, при необходимости старые заменяют на новые.

Принимаемые меры позволяют увеличить объемы вовлечения ВМР во вторичный оборот. Также предусмотрена досортировка ВМР и их дальнейшая доработка до технологического сырья на экспериментальном сортировочно-биомеханическом заводе бытовых вторичных ресурсов в Гомеле. За 9 месяцев извлечено порядка 51,1% ВМР от поступивших 24,1 тыс.т коммунальных отходов. За аналогичный период 2018-го - 46,4%.

За 9 месяцев текущего года собрано около 44,6 тыс. т макулатуры, отходов стекла, полимерных и резиносодержащих отходов, отработанных масел, отходов электронного и электрического оборудованию. Задание по ВМР выполнено на 75,1%.

Как один из положительных примеров переработки ВМР Павел Млынарчик привел деятельность ОАО "Гомельхимторг" - основного заготовителя резиносодержащих отходов. В 2015 году на предприятии введена в эксплуатацию линия по переработке изношенных шин в резиновую крошку. В январе-сентябре 2019-го на линии утилизировано 862 т шин и получено 526 т резиновой крошки. Эта продукция востребована как в Беларуси, где используется для дорожного покрытия и в качестве компонента для тампонажа нефтяных скважин, так и России - для производства антитравматических покрытий.-0-