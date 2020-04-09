Челлендж "Голоса Победы" запустили в Гродненской области

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области сегодня стартовала интернет-эстафета "Голоса Победы", присоединиться к которой может любой желающий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Суть проекта проста. Всем желающим предлагается спеть несколько строк или полностью песню "День Победы" и разместить видео с хештегом #гроднопобеда в социальных сетях, передав таким образом эстафету дальше.

"Проект направлен на сплочение общества вокруг темы Победы, создание единства и праздничной атмосферы, поддержание уверенности в том, что мы сможем выстоять и победить в любой ситуации. Для участия не важны ни возраст, ни вокальные данные, ни социальное положение", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома. Проект, как отмечается, это один из способов для нынешнего поколения сказать спасибо за Великую Победу.

Во время челленджа приветствуется креативный подход. Например, новая аранжировка и способы воспроизведения или аккомпанемента.

"Это возможность выйти за рамки пространства и времени, вовлечь максимальный контингент участвующих в актуальных культурных проектах и при этом оставаться интересными современному пользователю", - отметили в управлении культуры облисполкома. Кроме того, считают организаторы, за счет подобного контента можно заинтересовать молодежь, привлечь ее к более глубокому изучению истории.-0-