Чемоданова: я помню, какой была страна 25 лет назад, и вижу, какой она стала сейчас

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как изменилась страна за 25 лет и о предстоящем референдуме рассказала начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова в рамках культурно-патриотической акции "Будущее в единстве", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"27 февраля - важный день в истории нашей страны. Это день, когда каждый желающий примет участие в референдуме. Мы сегодня не переписываем Конституцию, мы сегодня дополняем и вносим изменения в Основной закон, потому что этого требует время", - рассказала Ольга Чемоданова.

Она отметила, что за 25 лет многое изменилось не только в нашей стране, но и во всем мире.

"Мы все вместе 25 лет строили независимое суверенное государство. Детям и молодежи, с которыми я встречаюсь ежедневно, я всегда говорю: "Вы - дети 2000-х, вы - дети нашей независимости, дети независимой Беларуси", - отметила Ольга Чемоданова. - Я горжусь тем, что родилась в этой стране. Горжусь тем, что окончила сельскую школу, что здесь растут мои дети, получают бесплатное образование, пользуются бесплатно услугами здравоохранения".

Она отметила: "Я помню, как в начале 1990-х мы жили. Многодетная семья, родители, которые работали на земле. Как тяжело это было. Каждый кусок хлеба, который появлялся на нашем столе, это был тот хлеб, который надо было заработать своим трудом, руками - это дорогого стоило и многому нас учило. И мне сегодня есть с чем сравнивать. Я знаю, какой была страна 25 лет назад и какой она стала сейчас. И горжусь своей родиной. Мы, белорусы, будем делать все, чтобы она процветала и наши дети здесь жили и строили будущее".-0-