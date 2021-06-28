Чемпионат сил спецопераций по пожарно-спасательному спорту прошел на базе 38-й отдельной бригады

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) прошел открытый чемпионат сил специальных операций (ССО) по пожарно-спасательному спорту, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Команды поднялись по штурмовой лестнице, преодолели стометровую полосу препятствий, справились с пожарной эстафетой, выполнили боевое развертывание.

"Из года в год сборной ССО приходится сталкиваться с серьезными соперниками, - рассказал секретарь судейской комиссии старший прапорщик Игорь Шляйцев. - Главный - команда ВВС и войск ПВО, представители которой 16 раз становились победителями лично-командного чемпионата Вооруженных Сил по пожарному спорту. Преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, "штурмовка" - это те элементы, где сборные Вооруженных Сил идут вровень друг с другом, отставая от лидера на доли секунд. Все решает боевое развертывание - один из сложнейших по количеству технических элементов соревновательных видов".

После того как жюри окончательно определится с составом сборной, планируется провести месячные сборы на базе 38-й десантно-штурмовой бригады.

В личном зачете лидером стал Юрий Котко, второе и третье места заняли Илья Еремеенко и Константин Коненя. В командном зачете тройка лидеров сложилась следующим образом: в/ч 97020, в/ч 89417, 38-я ОДШБр.-0-