Через новые станции метро в Минске проходят около 10 тыс. человек в день

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток четырех новых станций минского метро в день составляет в среднем 10 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб.

"В первый день, 7 ноября, через четыре новые станции - "Юбилейная площадь", "Вокзальная", "Ковальская Слобода", "Площадь Франтишка Богушевича" - прошли 10 420 пассажиров. На следующий - 3 682. А дальше снова каждый день около 10 тыс.: 9 ноября - 10 823, 10 ноября - 9 944, 11-го - 9 547", - привел цифры Андрей Дроб.

Он уточнил, что в этой статистике учитываются пассажиры, которые зашли на станции через турникеты на входах. Но две станции являются пересадочными: "Юбилейная площадь" связана с "Фрунзенской", а на "Вокзальную" можно попасть с одной из самых загруженных - "Площадь Ленина". То есть пассажиропоток четырех новых станций третьей линии в любом случае будет суммарно превышать 10 тыс. человек в день.

Как сообщалось, открытие новых станций третьей, "Зеленолужской" линии Минского метрополитена состоялось 6 ноября, а с 12.30 7 ноября они были уже доступны для пассажиров. Всего на третьей линии будет 14 станций, которые пройдут из Курасовщины в Зеленый Луг через центр города.-0-