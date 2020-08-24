Черный тополь хотят взять под охрану в Бресте

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ученые в Бресте намерены взять под охрану редкий экземпляр черного тополя, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Дерево растет на территории Брестской крепости в районе Западного редюита. По оценке специалистов, тополю примерно 90 лет, высота составляет выше 30 м. Учитывая, что практически все крупномерные деревья этой породы в городе уже удалили, ученые намерены придать ему статус памятника природы.

"Это живой памятник, одно из самых старых деревьев в Брестской крепости, которое помнит войну. Нужно сохранять не только камни, но и живых свидетелей тех событий", - убежден Виктор Демянчик.

По словам ученого, в давние времена тополевники, которые состояли из черного и белого тополя, были широко распространены в Беларуси. Хозяйственная деятельность человека, а также засилье новыми инвазивными видами растений привели к тому, что такого рода древостой стал редкой, исчезающей категорией.

"Зеленостроители несправедливо внесли его в список неприоритетных деревьев, которые пылят пухом, быстро стареют и падают. Это правильно в отношении привезенных из других стран тополей - канадского, лавролистного, бальзамического. А черный тополь, или осокорь, - это наш аборигенный вид флоры. Он устойчив в современных условиях городской среды и, что важно, - климатических изменений", - отметил замдиректора института НАН.

На днях ученые обследовали перспективный тополь, дав высокую оценку его состоянию. Дерево интересно еще и тем, что в нем оказалось дупло, в котором живут редкие виды летучих мышей. Впереди - серьезная кропотливая работа по подготовке и согласованию со всеми заинтересованными ведомствами обоснования для объявления черного тополя в Брестской крепости памятником природы. Решение должен вынести горисполком. "Процедура может занять от 1,5 месяцев до нескольких лет. Но важно то, что мы вплотную занялись этим вопросом", - подчеркнул Виктор Демянчик.

Сейчас на территории Бреста насчитывается около полутора десятков ботанических памятников природы.-0-