Четыре класса витебских школ перевели на домашнее обучение, карантина нет

3 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Учащиеся четырех классов (два 1-х, один 6-й и один 8-й) трех учреждений образования Витебска переведены на домашнее обучение, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

Учебный процесс организован на дому. "Кому-то задания отправляются по электронной почте, через мессенджеры. Но карантинных мероприятий в школах Витебска не проводится", - отметил Дмитрий Хома.

Педагоги города работают в связке с медиками. В учреждениях образования проводится разъяснительная работа, принимаются меры по соблюдению санитарно-гигиенических требований, усилена профилактическая работа с детьми, родителями.

По словам начальника главного управления по образованию облисполкома, перевод учащихся четырех классов на домашнее обучение - это предупредительные меры. Возможно, школьники контактировали с носителем вируса. Пока это не подтвердилось, ни у кого из детей коронавируса нет.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет. Одна из них жительница Витебска, она находится в боксированном отделении инфекционной больницы.-0-