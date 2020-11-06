Четыре новые станции минского метро откроют для пассажиров 7 ноября с 12.30

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре новые станции минского метро будут открыты для пассажиров 7 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"7 ноября в 12.30 четыре новые станции третьей линии метро: "Ковальская Слобода", "Площадь Франтишка Богушевича", "Вокзальная" и "Юбилейная площадь" будут открыты для пассажиров", - сказано в сообщении пресс-службы городской мэрии.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади".

Ежедневно услугами метрополитена пользуются более 700 тыс. пассажиров, или третья часть всего пассажиропотока Минска. "Новая линия увеличит его, соединив через центр города южные и северные районы столицы", - обратил внимание Александр​ Лукашенко.

В частности, станция "Юбилейная площадь" является переходной со станцией "Фрунзенская", а с "Вокзальной" можно попасть на "Площадь Ленина" и обратно.-0-