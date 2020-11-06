Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прибыл на станцию "Ковальская Слобода", где его встречали директор Минского метрополитена Владимир Сотников, генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский, другие ответственные лица, а также представители трудовых коллективов названных организаций.

Для участия в торжественной церемонии Александр Лукашенко спустился на станцию, пройдя через турникеты по электронной карточке, которую ему передали сотрудники метрополитена.

"Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но здесь благодаря вам праздничное настроение. Этот момент, хочется кому-то или нет, непременно войдет в историю нашего государства, - обратился к собравшимся Президент. - Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города, придаст ему больше динамики и комфорта".

Александр Лукашенко назвал появление третьей линии метро долгожданным проектом. "С момента пуска и до настоящего времени метро белорусской столицы прошло большой путь длиной в 37 лет. Экономичный, скоростной, а самое главное, что очень важно сегодня, экологически чистый - этот вид транспорта стал самым массовым и популярным, в общем-то, народным", - сказал глава государства.

Ежедневно услугами метрополитена пользуются более 700 тыс. пассажиров, или третья часть всего пассажиропотока Минска. "Новая линия увеличит его, соединив через центр города южные и северные районы столицы", - обратил внимание Александр​ Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что завершить строительство четырех станций новой линии удалось даже несмотря на трудности, возникавшие в этом году.

"И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, (даже если кому-то не хочется), если мы хотим быть суверенными и независимыми", - сказал Президент, обращаясь к представителям трудовых коллективов Минского метрополитена и "Минскметростроя".

Было отмечено, что на строительстве первой очереди задействовали более 3 тыс. человек. Президент адресовал слова благодарности всем, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения, за качество работы и соответствие современным стандартам, за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их внешний облик.​ "Это хочу отметить отдельно. Когда-то, десяток лет назад, я требовал от метростроевцев, чтобы мы под землей не создавали музеи, это очень дорого. Мы и так платим по $80 млн за каждый километр проходки, если взять в целом с отделкой. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы", - сказал глава государства.

"Спасибо всем, кто строил. Вы настоящие созидатели, ибо трудитесь во благо людей", - подчеркнул белорусский лидер.

Отдельно глава государства отметил безопасность третьей линии, которая​ оснащена защитными ограждениями из прозрачного стекла. "Все сделано, действительно, с заботой о пассажирах", - констатировал он.

В торжественной обстановке генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский вручил Президенту символический ключ, который глава государства передал директору Минского метрополитена. После этого состоялась церемония перерезания красной ленты и запуска движения электропоездов по новой линии.

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