Четыре новых детских сада и школу возводят в Гродненской области

6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области возводят четыре новых детских сада и школу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Работы ведутся не только в Гродно, но и в районах области. В частности, началось строительство нового детского сада на 190 мест в микрорайоне Юго-Запад в Слониме. Новый детсад будет соответствовать всем необходимым требованиям, проектом предусмотрен в том числе и бассейн.

В конце декабря 2021 также был дан старт строительству детсада в Лиде. Новый объект возводят в активно застраивающемся микрорайоне Север, где перспективе будут жить 33 тыс. человек. Проект сада новый для Лиды. Учреждение рассчитано на 190 детей. Здесь также появится бассейн.

Кроме того, продолжается строительство детских садов в Гродно (спальный район Ольшанка) и Скиделе (жилая застройка по ул.Партизанской). Также на севере Гродно в молодом жилом районе Грандичи возводится школа на более чем 1 тыс. мест. В Грандичах планируют еще построить один детский сад на 335 мест. Проектно-сметная документация уже разработана.-0-