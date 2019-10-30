Четыре объекта торговли Оршанского райпо проданы на аукционе

30 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Четыре объекта торговли Оршанского райпо проданы сегодня на аукционе суммарно почти за Br60 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Николай Миронов.

Новыми собственниками бывших магазинов потребительской кооперации, расположенных в сельской местности, стали представители частного бизнеса. Так, капитальное строение площадью более 950 кв.м в деревне Дачной приобретено единственным участником аукциона почти за Br30,1 тыс. В агрогородке Лисуны два торговых объекта с оборудованием суммарной площадью около 450 кв.м ушли с молотка почти за Br24,2 тыс. Приемозаготовительный пункт площадью свыше 37 кв.м продан более чем за Br5,2 тыс.

Экономический суд Витебской области в марте признал Оршанское райпо экономически несостоятельным и открыл в отношении общества ликвидационное производство сроком на один год. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий погашает долги банкрота. В реестр требований включены обязательства перед почти 170 кредиторами на сумму порядка Br4 млн. По словам Николая Миронова, вырученные на аукционе средства будут направлены на погашение долгов перед бюджетом, которые отнесены к третьей очереди реестра кредиторов.-0-