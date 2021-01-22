Четыре ОВД Витебской области признаны лучшими по итогам 2020 года

22 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня лучшим отделам внутренних дел Витебской области вручили награды, а в качестве дополнительного весомого подарка - служебные автомобили. Такая информация размещена на официальном сайте УВД облисполкома, сообщает БЕЛТА.

В УВД Витебского облисполкома подвели итоги прошедшего года и вручили награду "Святы Георгій - Узнагарода УУС Віцебскага аблвыканкама". Победители были определены в четырех категориях в зависимости от численности личного состава. На итоги конкурса повлияли результаты служебной деятельности за 2020 год. Лучшими в области были признаны ОВД администрации Октябрьского района Витебска (руководитель - подполковник милиции Дмитрий Бородавко), ОВД Новополоцкого горисполкома (полковник милиции Владимир Дубровский), ОВД Браславского райисполкома (подполковник милиции Сергей Бержанин), ОВД Россонского райисполкома (подполковник милиции Руслан Николаев).

По положению конкурса, ОВД, признанный лучшим пять лет подряд, заносится в Книгу почета УВД Витебского облисполкома и получает право постоянно хранить у себя переходящий приз. "Наш отдел готов побороться за это право. Мы побеждали в конкурсе в течение четырех лет и рассчитываем воспользоваться шансом стать первым претендентом в таком почетном деле", - отметил начальник Новополоцкого ГОВД Владимир Дубровский.-0-