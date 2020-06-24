Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе

24 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Минске четыре станции метро планируется ввести в эксплуатацию в августе. Об этом сообщил сегодня журналистам главный инженер ОАО "Минскметропроект" Виктор Полищук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске по нашим проектам построено 40 км метрополитена. В этом году летом, ко Дню строителя, планируется ввод еще одного участка из четырех станций. Кроме того, мы занимаемся проектированием метро, подземных сооружений и в России, участвовали в проектах вместе с ГП "Белгипродор" по развитию инфраструктуры Сочи во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Там около десятка тоннелей построено именно по нашим проектам", - отметил главный инженер.

Сейчас реализуется масштабная программа по развитию инфраструктуры российской столицы. "По нашим проектам строится шестая станция метрополитена Москвы. В общей сложности около 10 км метрополитена в этом городе сделано с нашим участием", - сообщил Виктор Полищук.-0-