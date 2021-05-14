14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре студенческих общежития построят в Минске до 2023 года. Об этом сегодня сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами Белорусского государственного экономического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблема жилья для студентов актуальна всегда. Ранее для решения этого вопроса по поручению главы государства была построена студенческая деревня, которая временно улучшила ситуацию. Сейчас видим, что учащихся в городе становится с каждым годом все больше, поэтому для обеспечения их жильем проектируются четыре студенческих общежития", - сказал Владимир Кухарев.

Один из объектов в ближайшее время начнут строить возле БНТУ. До конца года также приступят к строительству еще двух общежитий, один объект начнут возводить в начале 2022 года. Ввод в эксплуатацию трех общежитий планируется в 2022 году, одного - в 2023 году.-0-