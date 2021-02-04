Четырехстороннее соглашение для поддержки работающего населения подписали в Минской области

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для социальной и правовой защиты работников, а также создания необходимых условий для качественного экономического развития в Минской области подписано соглашение между четырьмя сторонами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

"Миноблисполком, Минское областное объединение профсоюзов, Республиканская ассоциация предприятий промышленности "БелАПП" и Минский областной агропромышленный союз подписали соглашение, которое предусматривает объединение усилий для содействия занятости населения и развития рынка труда, повышения уровня жизни и социальной защищенности населения, улучшения условий и охраны труда в организациях Минской области", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы сделать документ качественным и эффективным, специалисты учли опыт заключения и исполнения предыдущих соглашений и внесли в новый договор необходимые корректировки в соответствии с современными требованиями и подходами. Соглашение должно стать обязательной основой для коллективных переговоров и договоров в организациях всех форм собственности, которые имеют первичные организации Минского областного объединения профсоюзов. "Наша задача - защита трудовых прав и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов, повышение уровня жизни и правовой защищенности трудящихся. Выполнение норм данного соглашения обеспечит поддержку человеку труда", - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Профсоюзы центрального региона объединяют 3507 первичных организаций численностью более 500 тыс. человек.-0-