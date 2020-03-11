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11 марта 2020, 13:32

Число административных дел по юрлицам и ИП в экономическом суде Витебской области уменьшилось на 10,4%

Фото из архива
Фото из архива

11 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Количество административных дел в отношении юридических лиц и ИП в экономическом суде Витебской области в 2019 году уменьшилось на 10,4% по сравнению с 2018-м, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя суда Наталья Стефанович.

Всего в прошлом году экономический суд Витебской области рассмотрел 442 дела об административных правонарушениях, что на 6% больше, чем в 2018-м. В структуре административного судопроизводства количество дел в отношении ИП сократилось более чем на 16% по сравнению с 2018 годом, юридических лиц - почти на 7%. Вместе с тем увеличилось на 23% число дел в отношении физических лиц, не являющихся ИП.

Анализ судебной практики показывает, что в 2019 году сохранилась тенденция на сокращение поступления в суд материалов от государственных органов, наделенных правом ведения административного процесса. Например, по материалам налоговых органов рассмотрены 73 дела, что на 17% меньше, чем в 2018-м. По Комитету госконтроля уменьшение составило почти 70% (четыре дела), органам внутренних дел - более 13% (72). Только таможенные органы нарастили активность: по их материалам рассмотрены 162 дела (рост почти на 33%), или около 37% от общего количества рассмотренных административных дел.

По составу административных правонарушений наибольший удельный вес (45,5%) занимают нарушения правил торговли и оказания услуг населению, при этом их количество (201) сократилось незначительно (0,5%). Количество дел за ведение предпринимательской деятельности без госрегистрации (105) уменьшилось на 12,5%. Всего одно дело рассмотрено по нарушению порядка проведения валютных операций (в 2018-м было пять таких дел). Вместе с тем увеличилось почти на четверть количество рассмотренных дел по безлицензионной деятельности, на 40% выросло число дел, связанных с нарушением запрета органов госнадзора за соблюдением технических регламентов.

Кроме того, экономический суд прекратил производство по 35 административным делам. Основными причинами стали малозначительность совершенного правонарушения (68,6%), отсутствие в деянии состава административного правонарушения (14,3%), а также недоказанность виновности юрлица (11,4%).-0-

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