Число безвизовых туристов в Брестской области за год выросло почти вдвое

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Число туристов, посетивших Брестскую область по безвизовому режиму, в 2019 году увеличилось почти в два раза по сравнению с 2018-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Возможностью побывать в области по безвизу в этом году воспользовались более 32 тыс. человек (в 2018-м - 18,5 тыс.). Это граждане 71 страны. Большинство иностранных гостей прибыло из Польши, Литвы, Германии, Латвии и Чехии. Пик туристической активности в юго-западном регионе наблюдался на майских праздниках, в дни торжеств по случаю тысячелетия Бреста, во время зимних каникул. В среднем путешественники останавливаются в Брестской области на трое-четверо суток.

"В 2019 году в области формировался комплексный турпродукт, который включает множество услуг, в первую очередь - анимационно-экскурсионный и гастрономический туризм. Получили импульс медицинский, санаторно-оздоровительный и деловой туризм. Набирает обороты активный отдых - велопрогулки, сплавы по рекам и походы. Близки к этому направлению экологический и научный туризм", - отметил Денис Никитюк.

В 2020 году приоритетом станет развитие сети туристско-информационных центров в районах Брестской области. Это позволит предоставлять белорусам и иностранцам сведения о различных услугах: экскурсиях, прокате, проектировании туров. В регионе планируются около 120 массовых туристических мероприятий. В Бресте в апреле намечено организовать международный туристический форум. Участников ожидают презентации туристической привлекательности городов и районов, воркшопы, переговоры.-0-