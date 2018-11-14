Число больных сахарным диабетом в Минске ежегодно прирастает на 7 тыс. человек

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Минске число больных сахарным диабетом прирастает примерно на 7 тыс. человек. Об этом сообщила главный врач Городского эндокринологического диспансера Елена Юреня сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Так, 1 января 2017 года на учете состояли 62 тыс. пациентов, на начало 2018 года - 69 тыс.", - сказала Елена Юреня.
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